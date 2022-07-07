Eğitim-Bir Sen'den Yüksekova'da bir öğretmenin darp edilmesine tepki

Eğitim-Bir Sen Hakkari Şubesi, Yüksekova Rehberlik Araştırma Merkezi'nde (RAM) görevli öğretmenin, özel bir rehabilitasyon merkezi yetkilileri tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Eğitim-Bir Sen Hakkari Şubesi'nden yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı RAM'da görevli Ali Aksu'nun, görevini kanun ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki kapsamında icra ederken özel bir rehabilitasyon merkezinin yetkilileri tarafından mevzuata aykırı olan bir işlemi yapmadığı için darbedildiği ileri sürüldü.

Meslektaşlarına yönelik davranışların çirkin ve kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim çalışanları ve yöneticileri kimsenin kapı kulu ve şamar oğlanı değildir. Meslektaşımızın yaşadığı mağduriyet karşısında yalnız olmadığını herkes bilmelidir. Bu olumsuz davranışları ve yapanları telin ederken, bu tür üzücü durumların bir daha yaşanmamasını umut ediyoruz. Yaşanan bu mağduriyetin adli ve idari tüm süreçlerinde sendika olarak takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."