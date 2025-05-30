Eğitim-Bir-Sen'den Toplu Sözleşme Vurgusu

Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), kamu işvereninin, ağustosta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini çözüm masası olarak görmesi gerektiği belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, sendikanın Ankara'da gerçekleştirilen 64. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine yönelik sürdürülen hazırlık süreci değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan ve yapılması tasarlanan çalışmalara, sendika, eğitim ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, şube başkanlarının katkısıyla oluşturulan sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla sona erdi.

Sonuç bildirgesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları lanetlenirken, mazlum halklara ve insanlara karşı sürdürülen hak ihlalleri kınandı.

Anayasa değişikliği iradesinin ortaya konulmasının ve Anayasa'da çalışma hayatına ilişkin hükümlerin, uluslararası hukuk kurallarını, Uluslararası Çalışma Örgütü normlarını ve evrensel sendikal hakları içerecek şekilde yer almasının gerekliliği vurgulanan bildirgede, şunlar ifade edildi:

"Bütün kamu personel rejiminin günün şartlarına ve imkanlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Anayasa'nın 41. maddesinin birinci fıkrasına, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlelerinin eklenerek aile kurumunun ifsada açık olmaması, sapkınlıkların üzerinde tepinmek istedikleri bir zemine dönüşmemesi sağlanmalıdır. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomik alanda atılacak adımlar, yapılacak düzenlemeler ve belirlenecek yöntemler adil olmalı, hedeflenen sonuç, alın terinin ve akıl terinin değerini artırmalı, çalışanları korumalı, gelir dağılımında adaleti sağlamalıdır. Sendikal hak ve özgürlükler ile örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının, ILO ve uluslararası hukuk normları ekseninde, emeğin değeriyle ve akıtılan terle uyumlu hale getirilmesi amacıyla 4688 sayılı Kanun'da kapsamlı bir değişiklik yapılmalıdır."

"Toplu sözleşmeyi toplumsal sözleşmeye dönüştürmelidir"

Bildirgede, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti sıfatıyla toplu sözleşme masasına teklif sunacak siyasi iradenin, enflasyonla mücadele, ekonomik sorunlar, bütçe kısıtları ve kamu maliyesi gerekleri gibi mazeretleri ileri sürüp kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin taleplerine duyarsız kalmaması gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Toplu sözleşmeyi sabit gelirli kamu görevlilerinin ücretlerindeki aşınmayı giderecek, refahın adil paylaşımı fırsatı olarak gördüğünü ispatlayacak bir anlayış ve içerikle hareket etmeli, toplu sözleşmeyi toplumsal sözleşmeye dönüştürmelidir. Kamu işvereni, enflasyonun kamu görevlilerinin gelirlerde, hayat standartlarında, yaşam kalitesinde, çalışma barışı ve iş huzurunda oluşturduğu tahribatı, ücret skalasındaki bozukluğu, personel sistemi içindeki hiyerarşik çarpıklığı ve kamuda huzursuzluğa neden olan diğer sorunları doğru analiz etmeli ve yorumlamalı, buna göre hazırlık yapmalı ve toplu sözleşme masasını çözüm masası olarak görmelidir."

Eğitim çalışanlarının yük değil, güç olarak görülmesi, 'sayısal çoğunluk' mazeretinin arkasına sığınılarak taleplere duyarsız kalınmasının, üstesinden gelinemeyecek toplumsal maliyetlere neden olunacağının bilinmesi gerektiği ifade edilen sonuç bildirgesinde, Eğitim-Bir-Sen'in, üyelerinin ve eğitim çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi, ülkede demokratik zeminin güçlendirilmesi ve emeğin saygınlığının artırılması için yerelden evrensele sendikal yürüyüşünü kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.