Eğitim-Bir-Sen'den Norm Fazlası Atamalara Dava

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası gerekçesiyle yapılan resen atamalarda yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, atamaların dayanağı Ağustos 2025 İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu'nun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtıklarını bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada, "norm kadro fazlası öğretmenlerin tercih yapmaya zorlanmaması, resen atamalara tabi tutulmaması ve yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki norm kadro güncellemeleri tamamlanana kadar haklarında atama tasarrufunda bulunulmaması" yönündeki taleplerinin daha önce iletildiği belirtildi.

Ayrıca 18 Ağustos 2025 tarihli yazıyla, söz konusu işlemlerin norm kadro güncellemeleri yapılmadan gerçekleştirilmesinin sakıncalarının, Milli Eğitim Bakanlığına iletildiği, norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi ve atama süreçlerinin ekim ayı sonrasına bırakılmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu işlemin yeni mağduriyetlere ve haksız uygulamalara kapı aralayacağı yönündeki uyarılarımız dikkate alınmayarak Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu duyurusu kapsamında norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamaları yapılmıştır. Taleplerimizin karşılanmaması üzerine norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamalarına dayanak teşkil eden düzenlemenin iptali amacıyla yargı yoluna başvurmuş bulunmaktayız.

Eğitim-Bir-Sen olarak, norm fazlası gerekçesiyle yapılan resen atamalarda yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, söz konusu atamaların dayanağı olan Ağustos 2025 İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu'nun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtık."