Eğitim-Bir-Sen'den KPSS açıklaması: Suçlular adalet önünde hesap vermelidir

Eğitimciler Birliği Sendikası'nca (Eğitim-Bir-Sen), Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) ilişkin iddialarına ilişkin, "İnsanımızın iş sahibi olma konusundaki en büyük umutlarından biri olan KPSS sürecinin hukuka uygun, adil ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi isteğimizdir. İnfiale neden olan bu olayın soruşturması derinlikli bir şekilde yapılmalı, sorumlular ortaya çıkarılmalı; çıkar hesapları peşinde koşarak bu süreci baltalamaya veya bunun üzerinden haksız menfaat elde etmeye kalkışan tetikçilere fırsat verilmemeli, suçlular adalet önünde hesap vermelidir" denildi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin iddiaların soruşturma konusu edilerek hukuksuzluğun, suçun ve faillerin ortaya çıkarılmasına yönelik adalet arayışının başlatıldığı bir ortamda fesat mihraklarının gündemden istifade ederek karalama ve çamur atma fırsatını kaçırmadığına şahit olunduğu belirtildi. Açıklamada, "Kurumsal itibar suikastçılığını meslek haline geçirmiş, gündemden ve fırsatlardan beslenme konusunda pek mahir olan, sosyal medya ortamının hukuksuzluğa ve ahlaksızlığa açıklığı sayesinde yalan haber, manipülasyon ve kara propaganda oluşturma yeteneklerini geliştiren bazı odakların ve kişilerin, KPSS soruşturması ile sendikamız arasında güya bağ kurma çabasına girdiğini görüyoruz. "Çamur at izi kalsın" sözünü bir deyim olmaktan çıkararak hayat felsefesi haline getiren bu 'yalan makineleri' kirli emellerine asla ulaşamayacaktır" denildi.

'KPSS SÜRECİNİN ADİL VE ŞEFFAF BİR BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİ İSTEĞİMİZDİR'

Sendika olarak hukuki yollara başvurulacağı kaydedilen açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak, şiar edindiğimiz hizmet sendikacılığı ekseninde görevde yükselme-unvan değişikliğinden eğitim kurumu yöneticiliği seçme sınavlarına, adaylık kaldırma sınavlarından kariyer basamakları sınavlarına kadar üyelerimizin mesleki gelişim ve kariyer başarısı için eğitim ve sınava hazırlık hizmetleri sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz. Bu hizmetimizin niteliğinin muadillerinden çok daha üstün olmasının oluşturduğu başarı farkının iftira ve çirkin ithamlara dayanak yapılması, ancak itham sahiplerinin ahlaki yetersizliğini ve kinini ortaya koyar. Sendikamız, müfterilere ve haysiyet cellatlarına karşı hukuki yollara başvuracak, iftiracılar adalete hesap verecektir. İnsanımızın iş sahibi olma konusundaki en büyük umutlarından biri olan KPSS sürecinin hukuka uygun, adil ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi isteğimizdir. İnfiale neden olan bu olayın soruşturması derinlikli bir şekilde yapılmalı, sorumlular ortaya çıkarılmalı; çıkar hesapları peşinde koşarak bu süreci baltalamaya veya bunun üzerinden haksız menfaat elde etmeye kalkışan tetikçilere fırsat verilmemeli, suçlular adalet önünde hesap vermelidir" ifadelerine yer verildi.