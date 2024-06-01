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Eğitim Bir-Sen Bulanık Şubesi Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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Eğitim Bir-Sen Bulanık Şubesi üyeleri, ilçedeki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programda öğretmenlerin sorun ve talepleri konuşuldu. Eğitim Bir-Sen Bulanık İlçe Başkanı Aydın Yusufoğlu, öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi ve saygınlığının korunması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Eğitim Bir-Sen Bulanık Şubesi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda üyelerin sorun ve talepleri konuşuldu.

Eğitim Bir-Sen Bulanık İlçe Başkanı Aydın Yusufoğlu, öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki açıdan haklarının iyileştirilmesi ve toplum nezdindeki saygınlığının korunması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin yanında olduklarını belirten Yusufoğlu, bugüne kadar elde edilen kazanımlara yenilerini eklemeye devam edeceklerini söyledi.

Muş Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan ise 32 yıllık mücadelelerinin başarılarla dolu olduğunu belirterek, "32 yıl önce mücadelemize başlarken 1 tohumdan bir filiz, bir filizden bir fidanı, bir fidandan bir çınarı, bir çınardan bir ormanı derledik. Umudu kıranlara inat yolumuza 'bismillah' dedik. 'Bir çiçekle bahar olmaz diyenlere, her bahar bir çiçekle başlar' dedik. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam ettik. Bu yıl Bulanık coştu, rekor üye sayısı ile yetkiyi aldı. Bulanık'ta 452 üye, Muş geneli 3 bin 252 üyemiz oldu. Emek ve gönül verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Eğitim Bir-Sen Malazgirt Şube Başkanı Yakup Yiğit, Bulanık Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı, Eğitim Bir-Sen üyeleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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