Eğitim Bir-Sen Bingöl Şubesi öğretmenin darbedilmesini kınadı

Bingöl'de Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen, öğretmenin veli tarafından darbedilmesini kınadı.

15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya gelen Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleri, okulda öğretmen M.B'nin velisi tarafından darbedilmesine tepkisini dile getirdi.

Sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Kava, "eğitim" ve "şiddet" kelimelerinin aynı cümle içerisinde kullanılmasının bile kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

Eğitimciye yapılan saldırının topluma ve toplumun geleceğine yapıldığını ifade eden Kava, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmenimiz velisinin saldırına uğramıştır. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Bu saldırganlara karşı toplum ve ülke olarak önlem almak zorundayız. Öğretmenlerin hayatına kasteden bu saldırılara karşı önleyici ve caydırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Psikolojik danışmanlık hizmetleri etkin hale getirilmelidir. Disiplin yönetmeliklerindeki yetersizlikler giderilerek öğretmene verilen değer hususunda veli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir."

Kava, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.