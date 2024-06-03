Üye Girişi
Haberler

Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkan Yardımcısı Ömer Toprak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkan Yardımcısı Ömer Toprak, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaparak, eğitimcilerin beklentilerinin karşılanmasını istedi.

Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkan Yardımcısı Ömer Toprak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Toprak, eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM'nin gündemine getirilmesini istediklerini belirtti.

Toprak, "Ülkemizin kamu personel sistemi, kamu politikasının belirlenmesi, yürütülmesi ve düzenlenmesi konusunda şef, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür şeklinde tasarlanmıştır. Nitekim kariyer uzmanlığından şef ve daha üstü kadrolara uzanan bir mesleki kariyer ve görevde yükselme silsilesi kurgulanmıştır. Ancak yönetim hizmetleri kadro grubuna görev, yetki ve sorumluluklarının genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetkileri verilmiştir. Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Öğretmenlik Meslek Kanunu Ömer Toprak Batman Eğitim Güncel Haberler

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title