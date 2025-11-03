Eğitim Başarılarını Artırma Toplantısı Espiye'de Gerçekleştirildi
Giresun'un Espiye ilçesinde, eğitim kalitesini artırma amacıyla 'Başarıyı Artırma Eylem Planları ve Ortak Sınavlar Değerlendirme' toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, toplantıda ortak sınavlar ve hazırlanan eylem planları hakkında bilgi verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, eylem planı doğrultusunda yapılan çalışmalar ve yapılacak ortak sınavlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yaptığı konuşmada, Espiye'de eğitim ve öğretim kalitesini artırarak öğrencilerin akademik başarılarını desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel