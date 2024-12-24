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Eğitim Bakanı Tekin'e Öğretmen Adaylarından Protesto

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki etkinlikte mülakat mağduru olduğunu söyleyen öğretmen adaylarının tepkisiyle karşılaştı. Öğretmen adaylarından biri Bakan Tekin ile konuşmak isterken güvenlik tarafından müdahale edildi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik sırasında mülakat mağduru olduğunu söyleyen öğretmen adaylarının tepkisiyle karşılaştı. Bakan'ın korumaları, öğretmen adaylarına müdahale etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Toplulukları Sosyal Uyum Gösterisi Programı"na katıldı.

Mülakat mağduru olduğunu ifade eden bir öğretmen adayı Bakan Tekin'e "Biz 300 kişi mağduruz. Mülakat kurbanı olduk, komisyonlar arası farklılığın kurbanı olduk, sizinle konuşmak istiyoruz" diye seslendi.

Mağdurlar adına konuştuğunu belirten öğretmen adayının konuşması Bakan Tekin'in korumaları tarafından kesildi ve öğretmen adayı kadın salondan çıkarıldı.

Eğitim Bakanı Tekin'e Öğretmen Adaylarından Protesto
Kaynak: ANKA / Güncel
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