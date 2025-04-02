Eğitim Bakanı Tekin'den Otizmli Öğrencilere Destek Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim ailesinin en "özel" üyelerinden olan otizmli öğrencilerin ve ailelerinin her daim yanında olacaklarını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin gelişimlerini desteklemenin, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak güçlü kılmanın, maarif anlayışlarının temel taşlarından biri olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirmeye devam ediyoruz. Eğitim ailemizin en 'özel' üyelerinden olan otizmli öğrencilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olacağız."