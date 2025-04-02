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Eğitim Bakanı Tekin'den Otizmli Öğrencilere Destek Mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli öğrencilerin ve ailelerinin her zaman yanında olacaklarını bildirdi. Tekin, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin gelişimine destek vermenin önemine değindi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim ailesinin en "özel" üyelerinden olan otizmli öğrencilerin ve ailelerinin her daim yanında olacaklarını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin gelişimlerini desteklemenin, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak güçlü kılmanın, maarif anlayışlarının temel taşlarından biri olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirmeye devam ediyoruz. Eğitim ailemizin en 'özel' üyelerinden olan otizmli öğrencilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olacağız."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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