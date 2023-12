Eğirdir Kültür Şenliği'nde Üniversite Öğrencileri ve Huzurevi Sakinleri Bocce Oynadı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Eğirdir Kültür Şenliği faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinleri bocce oynadı.

Eğirdir ilçesinde düzenlenen Eğirdir Kültür Şenliği kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı öğrencileri ile Eğirdir Huzurevi Bocce Takımı bocce oynadı. Eğirdir Huzurevi Takımı'nın 12-6 galip ayrıldığı karşılaşmayı Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale Gözübenli ve çok sayıda öğrenci de izledi.SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Faruk Yaşar Gürdal, "Huzurevi takımı oldukça profesyonel ve aktif ayrıca bölge şampiyonu. Bizim öğrencilerimiz onların yanında biraz daha amatör kalıyor. Mesele kuşaklar arası ilişkiler, kuşaklar arası diyaloğu arttırmak. Kuşaklar arası çatışmadan, kuşaklar arası ayrımcılıktan kurtularak diyaloğu artırmak. Huzurevi her zaman öğrencilerimizin ve bizlerin evi, aynı zamanda okulumuz a yaşlılarımızın evi, her zaman birlikte oluyorlar. Aktif maçlar devam ediyor, her biri 70 yaşın üzerinde ve aktif bir hayat geçiriyorlar. Aktif yaşlılığı gözlerimizle görme şansı elde ediyoruz" dedi.Eğirdir Huzurevi Müdürü Melek Gök, "Bizim gençlerimizle üniversite gençlerimiz bocce turnuvası yapıyor. Çok güzel ve neşeli bir turnuva oldu. Biliyorsunuz Eğirdir'de Huzurevimiz bocce konusunda tecrübeli, deneyimli bir ekip. Gençlerimizle devam ediyor, çok da güzel oldu bu proje. İnşallah devamı da gelir diye düşünüyorum" diye konuştu.SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı öğrencileri de oynadıkları takımın ne kadar iyi olduğunu bildiklerini belirtirken, bu tür etkinliklerin yapılmasının yaşlılar için çok önemli olduğunu vurguladı. (DHA)