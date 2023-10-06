Eğirdir Gölü'ndeki Flamingolar Hayran Bıraktı

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde görüntülenen flamingolar hayran bıraktı.

Türkiye'nin ikinci büyük içme suyu rezervine sahip Eğirdir Gölü, son 4 yıldır flamingolara ev sahipliği yapmaya başladı. Göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasındaki gölde, son yıllarda gözlemlenen flamingo sayısı arttı. Kışı geçirmek için Afrika'ya, Urmiye Gölü ve Hazar Gölü havzasına giden flamingolar Eğirdir Gölü'nün Hoyran bölümünde fotoğraf sanatçısı Mustafa Dinç tarafından görüntülendi. Gölde yengeç, ıstakoz, karınca larvası ve yosunla beslenen flamingolar hayran bıraktı.