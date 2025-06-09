Eğirdir Gölü'nde Yamaç Paraşütü Keyfi

Isparta'daki yedi renkli göl olarak bilinen Eğirdir Gölü, bölgede yamaç paraşütü uçuşu yapanlara eşsiz manzara sunuyor.

Eğirdir Gölü yakınlarındaki yaklaşık 700 metrelik Karatepe mevkisi, yamaç paraşütü tutkunlarına uçuş yapma imkanı sağlıyor.

Bölgeden havalanan yamaç paraşütçüleri, Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yapmanın keyfini yaşıyor.

Yedi renkli göl olarak bilinen Eğirdir Gölü'nü kuş bakışı izleyen adrenalin tutkunları, uçuşun ardından Altınkum Plajı'na iniş yapıyor.

Eğirdir 1923 Spor Kulübünde antrenörlük yapan ve yaklaşık sekiz yıldır yamaç paraşütü sporuyla uğraşan Gökhan Bitiktaş, AA muhabiriyle yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

Uçuşun ardından açıklama yapan Bitiktaş, Isparta'da paraşüt uçuşu için kuzey, güney yönlerinde birçok elverişli noktanın bulunulduğunu, en güzel lokasyonun ise Eğirdir Gölü olduğunu söyledi.

Isparta'da yamaç paraşütü yapıldığını bilmeyen insanlara daha fazla ulaşmak istediklerini belirten Bitiktaş, "Isparta ve Eğirdir'de yamaç paraşütü yapıldığından birçok kişinin haberi yok. Ölüdeniz'den sonra uçulabilecek en güzel manzara Eğirdir'de var. Gölüyle, adasıyla ve Altınkum Plajı'yla harika bir doğaya sahibiz. Gelen her misafirimiz buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor." dedi.

Bitiktaş, yamaç paraşütünün güvenli bir spor olduğunu, yediden yetmişe herkesin bu sporu yapabileceğini, bölgede iki buçuk yaşındaki kızı, eşi, babası ve annesiyle de yamaç paraşütü uçuşu yaptığını anlattı.

Belediye başkanına sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür eden Bitiktaş, herkesi Eğirdir'e uçmaya davet etti.

Yamaç paraşütü pilotu Mazlum Akbaba ise yaklaşık bir senedir lisanslı bir sporcu olarak uçuş yaptığını belirtti.

Yamaç paraşütünün güvenli olup olmadığı konusunda insanların tedirginlik yaşadığını ifade eden Akbaba, "Biz her zaman çift paraşütle uçuyoruz. Burada ne kadar teferruatlı ve disiplinli uçtuğumuzu bilseler kuşkularını atlatırlar. Zaten son eğitim alanlardan biri benim ve şu an aktif olarak uçuyorum. Ne zaman elimiz boş olursa bütün havacılar buradayız." diye konuştu.

Akbaba, macera tutkunlarını Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde uçmaya davet etti.