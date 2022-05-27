EĞİRDİR GÖLÜ'NDE SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde su samuru görüntülendi. Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse, "Artık su samurlarının Eğirdir Gölü kenarlarında yaşadığı kesinleşmiş durumdadır, belirli noktalara ailelerin dağıldığı gözlemlenmektedir" dedi.

Türkiye'nin 4. büyük gölü ve 2. büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü kıyısında su samuru görüntülendi. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi yakınlarında göl kenarında ilk olarak kayalıkların üzerinde daha sonra ise gölde yüzdüğü sırada görüntülenen su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgede daha önce bir amatör balıkçı tarafından Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü'nü birbirine bağlayan kanalda su samuru görüntülenmiş, uzmanlar 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını ancak su samurunun varlığına ilişkin emareye rastlamadıklarını açıklamıştı. Uzun süredir su samurlarını takip eden Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse, "Gölümüzün değerli hayvanlarından biri su samuru yeniden gözüktü. Kendileri artık gölümüzün kadrolu hayvanlarından diyebiliriz. Buzlanma dönemlerinde belli noktalara yem bırakarak onların yaşamları için ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Eğirdir Hayvanat Bahçesi alanında kışı geçirmişlerdi. Şu anda da Eğirdir Gölü'nde balık hareketlerinin olduğu yerlere gelerek beslenmeye çalışıyorlar, su samurlarını korumaya çalışıyoruz. Artık su samurlarının Eğirdir Gölü kenarlarında yaşadığı kesinleşmiş durumdadır, belirli noktalara ailelerin dağıldığı gözlemlenmektedir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel