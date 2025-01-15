Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Eğirdir Gölü'nde Ot ve Yosun Temizliği Tamamlandı

Eğirdir Gölü'nde Ot ve Yosun Temizliği Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde, kuraklık nedeniyle kirlilik yaşayan bölgenin temizliği için özel tasarlanan amfibi araçlarla yapılan çalışmalar sona erdi. Çevre Bakanlığı'nın 9 maddelik eylem planı çerçevesinde gerçekleştirilen temizlik, gölün kıyı kesimindeki ot ve yosunların kaldırılmasını içeriyordu.

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliği sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 9 maddelik eylem planı kapsamında başlatılan göldeki temizlik çalışması sene sonunda tamamlandı.

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, son yıllardaki kuraklık nedeniyle kirlilik problemleri yaşanan Eğirdir Gölü'nün kıyı kesiminde bulunan ot ve yosunlar kaldırılıyor.

Kamyonlara yüklenen yosunlar, kent merkezindeki atık merkezine gönderiliyor.

Kıyıdaki otlar, 3 sorumlu, 2 vinç operatörü, 7 işçi olmak üzere 12 kişilik personelle çuvallara doldurulup, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bölgeden kaldırılıyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
img

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
img

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay bilmecesi çözüldü!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.