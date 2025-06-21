Eğirdir Gölü'nde Kuraklık ve Biyolojik Kirlilik Sorunları

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Isparta'nın Eğirdir Gölü, kuraklık nedeniyle su seviyesinin hızla düşmesi ve biyolojik kirliliğin artması ile karşı karşıya. Tarım ve Orman Bakanlığı ve çevre uzmanları, gölün korunması için çeşitli çalışmalara başladı. Göl, birçok canlı türüne ev sahipliği yaparken, kuraklığın etkileri görüntülendi.

Isparta'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü dronla görüntülendi.

Eğirdir ilçesinde Beyşehir'den sonra sularından en fazla faydalanılan Türkiye'nin ikinci büyük gölü olduğu belirtilen Eğirdir Gölü, birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.

Göl, tatlısu levreğinden gümüş balığına, yengeçten kerevite, su kaplumbağası, martı çeşitleri ile çeşitli diğer kuş türlerine kadar birçok canlının yaşam alanını oluşturuyor.

Gölde düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçiler, Can Ada ve Yeşil Adaları görme, gölü yakından inceleme imkanı buluyor.

Küresel ısınmasıyla su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nün kurtarılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere bazı kurum ve bilim insanları çalışma yürütüyor.

"Yedi renkli göl" olarak bilinen ancak son yıllardaki kuraklık nedeniyle kirlilik problemleri de yaşanan Eğirdir Gölü'nün bazı kıyılarında oluşan ot ve yosunlar dikkati çekiyor.

Doğal güzelliğiyle öne çıkan ve birçok canlıya ev sahipliği yapan göl dronla görüntülendi.

Görüntülerde, göldeki adacıklar, tura çıkan tekneler, martı, kırlangıç başta olmak üzere kuş çeşitleri ve çevresindeki kıvrımlı yollar yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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