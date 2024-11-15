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Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avcılığına Ceza

Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avcılığına Ceza
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Isparta'da jandarma ekipleri, Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanan 84 kasa kerevit ele geçirdi. Kerevitler doğaya bırakılırken, avcıya 10 bin 500 lira ceza kesildi.

Eğirdir Gölü'nde kaçak avlandığı tespit edilen 84 kasa kerevit ele geçirildi.

Isparta il Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol sırasında durdurdukları panelvan araçta kaçak avlandığı tespit edilen 84 kasa canlı kerevit ele geçirdi.

Kerevitler doğal yaşamın korunması amacıyla göle bırakıldı.

Kaçak avcılık yapan panelvan sürücüsüne 10 bin 500 lira idari ceza kesildi.

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kerevit avının 15 Haziran 2025 tarihine kadar yasak olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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