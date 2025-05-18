Eğirdir Gölü'nde Afganistan Uyruklu Adam Kayboldu

Eğirdir Gölü'nde Afganistan Uyruklu Adam Kayboldu
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde deniz simidi ile göle giren 34 yaşındaki Afganistan uyruklu Mohammad Haroon kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon (34) kayboldu.

Olay saat 17.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Altınkum Plajında meydana geldi. Deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon'u gözden kaybeden arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Dalgıçların da katıldığı Haroon'u arama çalışmaları göl içerisinde ve göl kenarlarında devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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