PKK'nın fesih kararı sonrası ilk Kabine! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

PKK'nın fesih kararı sonrası ilk Kabine! Erdoğan konuşuyor
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Eğirdir'den 33 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Eğirdir'den 33 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir'de düzenlenen veda töreninde, 33 hacı adayı gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı. Eğirdir Müftüsü, hacı adaylarının sağlıkla dönmesini diledi.

Eğirdir'de dualar semaya, hacı adayları kutsal topraklara gözyaşlarıyla uğurlandı

ISPARTA - Eğirdir'den bu yıl hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 33 hacı adayı, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu kapsamında Eğirdir'den hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 33 hacı adayı, 12 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. "Isparta 2. Kafile" adı altında yola çıkan hacı adayları için düzenlenen uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Hacı adayları yakınlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Meydanda toplanan aileler, akrabalar ve vatandaşlar duygusal anlara tanıklık etti.

"130 kişi olarak bugün saat 13.50'de Medine'ye hareket edeceğiz"

Törende konuşan Eğirdir Müftüsü ve kafile başkanı Mehmet Ali Eroğlu, "Isparta 2'nci kafilesi olarak Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost'tan toplam 125 hacı adayımız ve 5 görevlimizle birlikte, 130 kişi olarak bugün saat 13.50'de Isparta Havalimanı'ndan Medine'ye hareket edeceğiz" dedi.

"Rabbim bu kutsal yolculuğu sağlıkla tamamlamayı nasip etsin"

Müftü Eroğlu, Medine ve Mekke'de tüm milletimiz ve özellikle Eğirdir halkı için dua edeceklerini belirterek, "Rabbim bu kutsal yolculuğu sağlıkla tamamlamayı nasip etsin" temennisinde bulundu. Konuşmanın ardından yapılan dualarla birlikte hacı adayları, tekbirler eşliğinde otobüslerle Isparta Havalimanı'na uğurlandı. Yaklaşık 46 gün sürecek hac yolculuğunun ardından hacı adaylarının tekrar Eğirdir'e dönmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL TURAN KARTAL - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.