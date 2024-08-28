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Eğirdir'deki Elma Üreticileri Su Sıkıntısı Nedeniyle İlçe Merkezine Hareket Etti

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Eğirdir Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan elma üreticileri, köylerine su salınımının adaletli şekilde yapılmasını talep etmek için ilçe merkezine hareket etti. Jandarma ise traktörlerle ilçe merkezine girişlerine izin vermedi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde yaşanan kuraklık elma üreticilerini olumsuz etkiledi. Köylerine yaklaşık 1 aydır su salımı yapılmadığını gerekçesiyle traktörleriyle ilçe merkezine hareket eden köylüleri jandarma durdurdu. Elma üreticileri kaymakamdan köyler arasında su salınımının adaletli şekilde yapılmasını istedi.

Eğirdir'e bağlı Serpil Köyü'ndeki elma üreticileri Muhtar Ahmet Şenol önderliğinde köy meydanında toplanıp traktörleriyle ilçe merkezine hareket etti. Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanan bölgede bahçe sulama hattından köylerine su salımı yapılmadığını gerekçe gösteren üreticiler, köyler arasındaki su dağıtımının adaletli olmasını talep etti. Jandarma üreticilerin traktörlerle ilçe merkezine girişine izin vermedi. Daha sonra dağılan üreticileri temsilen Muhtar Ahmet Şenol, tarımsal kalkınma kooperatif başkanları ile üreticilerden oluşan heyet Eğirdir Kaymakamlığı binasına geldi.

Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit ile heyet, yaptıkları açıklamayla tepkilerini dile getirdi. Muhtar Ahmet Şenol, "Köyümüzde bu sene kuraklıktan dolayı ciddi sıkıntımız var. 3500 dönüm arazi var ve yıllık 20 bin ton civarında elmamız oluyordu. Bu sene 1000 ton civarında elma bekleniyor. Onlar da sulanamıyor. Yetkililerden köyümüze gelip incelemelerini istiyoruz. Adaletsiz sulama var. Köylü parasıyla damlama sistemi yapıyor ama devlet bir boru çekip köyün içine suyu getiremiyor. Günlerdir Eğirdir Gölü'nden Serpil Köyüne su gelecek diye bekliyoruz. Diğer çevre köylerde aynı bireysel sulamalar çıkıyor, vahşice sulamalar var. Bir yetkili gelip de 'arkadaşlar sırayla sulayalım demiyor', engel olmuyor. Yarın köylüler birbirine girecek, su savaşı çıkacak. Bunu önlemelerini istiyorum" diye konuştu.

Serpil Köyü'ndeki çiftçilerinden Hüseyin Korkmaz, "Suyun salınması için kaymakamlığa geldik. Kaymakam, 'suyu salacağız' dedi. Boğazova'da ilk defa damla sulamaya geçen, depolamada, ihracatta en çok katkı veren Serpil Köyü. Ağaçlarımız sulanmasa kuruyacak" dedi. Adem Dikbaş ise "Şimdiki sorun ağaçlarımız kuruyor, elmalarımız alınmıyor. Ağaçlarımıza bakılsın, hakkımızı versinler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Ekonomi Eğirdir Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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