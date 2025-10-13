Haberler

Eğirdir'de Trafik Kazası: Mehmet Can Saraç Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Can Saraç, otomobilinin önünde ilerleyen araçla çarpışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Saraç, ameliyata alındı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan Mehmet Can Saraç ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta- Eğirdir yolunun Atabey kavşağında meydana geldi. Mehmet Can Saraç idaresindeki otomobil ile önünde ilerleyen araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Mehmet Can Saraç'ın kullandığı otomobil büyük çapta hasar görürken, sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Saraç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Mehmet Can Saraç'ın ameliyata alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Fenerbahçe'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler

Fener'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı

Belediyenin halk ekmek fabrikasında skandal! Hemen kapatıldı
Fenerbahçe'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler

Fener'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.