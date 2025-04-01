Eğirdir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muharrem A. (49) idaresindeki 34 DTR 871 plakalı otomobil ile Nebi Ç. (35) yönetimindeki 34 FJ 3219 plakalı otomobil Ağılköy mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan her iki otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.