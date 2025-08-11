Eğirdir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin ismi Raziye Kura olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Mehmet Çetin'in kullandığı 01 ATG 940 plakalı otomobil ile Ali Yılmaz yönetimindeki 32 AE 444 plakalı otomobil, Sorkuncak mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Raziye Kura'nın (54) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Songül (50) ve Ayça Çetin (19), Neşe (36), Mevlüt (35), Ömer (11), Ramazan (7) ve Muhammer Kura (14), sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Mehmet Çetin'in CHP Adana İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
Android depremden 30 saniye önce uyardı, iPhone fena çuvalladı

Telefonların deprem sınavı! Biri önceden uyardı, diğeri sınıfta kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş

81 yaşındaki Nihat Önbaş'a mezar olan binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.