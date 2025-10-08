Eğirdir'de Sürdürülebilir Meyve-Bağ Fidancılığı Çalıştayı Düzenlendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü öncülüğünde "Sürdürülebilir Meyve-Bağ Fidancılığı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (MAREM) düzenlenen iki günlük çalıştayda, fidan ve tarım makineleri üretimi, teknik altyapı ve AR-GE merkezleri yerinde incelendi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Eğirdir'in bölgesel potansiyeli ve Türkiye'nin meyve fidancılığındaki küresel payının artırılması için yeni işbirliği modellerini konuştu.

Katılımcılar, fidan üretiminde yeni çeşitlerin geliştirilmesi, sürdürülebilir araç kullanımı, meyve ve asma fidancılığında kalite ve verim artışı konularında görüş alışverişinde de bulundu.

Enstitü Müdürü Şerif Özongun, AA muhabirine, çalıştayın, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler ve gözlemci statüsüyle katılan Macaristan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni davet ettikleri uluslararası bir program olduğunu söyledi.

Özongun, çalıştayda doğru fidan yetiştirmek, bahçe kurumu, ithalat ve ihracat gibi pek çok konunun ele alındığını dile getirdi.

Çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özdemir, Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ile yerli ve yabancı davetliler katıldı.