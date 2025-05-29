Eğirdir'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Eğirdir'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeki otomobil motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.Olay, dün saat 20.00 sıralarında Liman mevkiinde meydana geldi. Hasan Sarıtaş seyir halindeki 32 AFJ 885 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladığını gördü. Aracı yol kenarında durduran Sarıtaş 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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