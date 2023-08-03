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Eğirdir'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletlerin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunan yaralılar, hastanelere sevk edildi.

Eğirdir'de motosikletlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Bağacık köyü yayla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Veli A.'nın (33) sürücülüğünü yaptığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Mevlüt E. (45) yönetimindeki motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralandığı belirlenen Veli A. ve Mevlüt E. Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, hayati tehlikesi bulunan Veli A. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine, Mevlüt E. ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. İddiaya göre, enişte ve kayınbirader olan şahısların aralarının açık olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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