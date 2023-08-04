Üye Girişi
Haberler

Eğirdir'de hırsızlık şüphelileri yakalandı, biri tutuklandı

Güncel Haberler

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polisin operasyonuyla yakalanan hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı. Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otodan hırsızlık olaylarına karışan ve camilerden ses sistemi çalan Ş.Y. ve R.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Ş.Y. tutuklanırken, R.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polisin operasyonuyla yakalanan hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı.

Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri, otodan hırsızlık olaylarına karışan ve birçok camiden ses sistemi çaldığı tespit edilen Ş.Y. (20) ve R.U.'yu (16) dün gece düzenledikleri operasyonda yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ş.Y. ve R.U. adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.U. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ş.Y. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Isparta Eğirdir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title