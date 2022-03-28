Eğirdir'de heyelan nedeniyle 64 daireye tahliye kararı verildi

EĞİRDİR, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dağdan kopan kaya parçaların bina üzerine düşme riski dolayısıyla 4 bloktaki 64 daire için tahliye kararı verildi.

İmaret Mahallesi ve Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki dağlardan kaya parçaları yola düşmesi sonucu heyelan oluştu.

Ankara'dan gelen AFAD ekiplerince bölgede yapılan incelemeler sonucu can güvenliği gerekçesiyle 4 bloktaki 64 dairenin boşaltılması kararlaştırıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, AA muhabirine, dağdan kopan kaya parçalarının evlere ve yola düşmesi sonucu bir heyelan oluştuğunu söyledi.

Heyelanla ilgili AFAD ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını hatırlatan Korkmaz, "Bu çalışmalar neticesinde taşların düştüğü yerdeki 64 dairenin boşaltılması kararı verildi. AFAD şimdi burada bir çalışma yapacak. Kaya ıslahıyla bu sorunu çözemeye yönelik bir rapor hazırlayacaklar." diye konuştu.

Kaya ıslahıyla ıslah edilmesi durumda vatandaşların tekrar evlerine gelebileceğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

"Islah edilmeyecek bir durumda ise mevcut yapıların yıkım kararı alınıp daha sonra AFAD tarafından yeni binaların yapımı gündeme gelecek. Can güvenliği açısından boşaltılması doğru bir karar, AFAD'ın yönetmeliği gereğince mal sahiplerine bir defaya mahsus taşınma amaçlı 7 bin 500 lira, kiracılara da 4 bin lira gibi devletimizin desteği var."