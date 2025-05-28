Eğirdir'de Feci Kaza: 4 Ağır Yaralı

Eğirdir'de Feci Kaza: 4 Ağır Yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Eğirdir- Aksu kara yolu Çelebioğlu Soğuk Hava Deposu önünde meydana geldi. Asım Mevlüt Arıcan idaresindeki 32 EH 012 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kemal Can Demiralay idaresindeki 31 LH 944 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Asım Mevlüt Arıcan, Mehmet Ali Aslan, Kemal Can Demiralay ve Hasan Şenyiğit ağır yaralandı.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan 2 yaralı daha sonra Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Kazayı haber alan gençlerin aileleri olay yerinde fenalık geçirdi. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ve Eğirdir Emniyet Müdürü Levent Okyay da kaza yerine gelerek bilgi aldıktan sonra Eğirdir Devlet Hastanesi'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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