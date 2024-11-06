Eğirdir'de Emekli Bilgeler Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde Emekli Bilgeler Üniversitesi'nin mezuniyet töreni yapıldı. Törende yaşları 60 ile 85 arasında değişen 49 mezuna belge verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 'Emekli Bilgiler Üniversitesi' projesi kapsamında mezuniyet töreni yapıldı. Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Mustafa Özer, Isparta SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. İlyas Devran Çelik ve Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk Yaşar Gürdal'ın katılımıyla düzenlenen törende, yaşları 60 ile 85 arasında değişen 77 katılımcıdan 49'u düzenli derslere katılarak mezun olma başarısı gösterdi. Katılımcılar 27 gönüllü eğitmenin verdiği yaşlı sağlığı, psikoloji, teknoloji kullanımı, spor, el sanatları gibi derslerle hem teorik hem pratik bilgi kazandı.

Kaymakam Ömer Çimşit, projeyi memnuniyetle desteklediklerini belirterek, "Bölgemizdeki yaşlılara bu tür imkanlar sunmak bizim için gurur verici. Emekli Bilgeler Üniversitesi, Eğirdir'de bir örnek proje haline geldi" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Özer de katılımcıları tebrik ederek, "Bu projenin, yaşlılarımızın topluma daha aktif katılım sağlamaları adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Mezunlardan Hatice Kartal, "Bizlere böylesine değerli bir eğitim sunan herkese teşekkür ediyorum. Yaşımız ilerlemiş olabilir ama öğrenmeye olan tutkumuz hiç azalmadı" dedi. Diğer mezun Doğan Göçer de "Eskiden torunlarıma interneti nasıl kullanacaklarını sorardım. Şimdi ben onlara öğretiyorum. Burada kendimizi yeniden genç hissettik" diye konuştu.

Eğitmenlerin hazırladığı 'Emekli Bilgeler Üniversitesi Ders Notları' kitabı tüm katılımcılara hediye edildiği mezuniyet töreni, duygusal anlara sahne oldu.

HABER- KAMERA: Kemal ERBEN