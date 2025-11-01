Eğirdir'de Arkadaşlar Arasında Bıçaklı Kavga

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmada K.Ö.'nün, Ü.B.'yi bacağından bıçaklayıp kendisinin de elinden yaralandığı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamera kaydında, kavga eden ikiliden K.Ö.'nün bıçakla Ü.B.'yi sağ dizinin üstünden yaraladıktan sonra yere yatırıp, elindeki bıçağı boynuna tuttuğu görüldü. Görüntüde, Ü.B.'nin bir süre sonra yerden kalkmasının ardından ikilinin konuşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

