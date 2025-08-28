Eğirdir 1923 Spor Kulübü Voleybol Takımı 2. Lig'de Başarı Hedefliyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde voleybol antrenörü Egemen Uysal'ın çocukluk hayalinden yola çıkarak kurduğu voleybol takımı, yükseldiği 2. Lig'de başarılı olmak istiyor.

Uysal, iki yıl önce 64 bin lira bütçeyle hayalini kurduğu Eğirdir 1923 Spor Kulübü voleybol takımını kurdu.

Farklı kulüplerde oynamış genç sporcuları bünyesinde barındıran voleybol takımı, kısa sürede başarılı olarak Bölgesel Amatör Lig Finalleri'nde gösterdiği performansla geçen yıl şampiyon oldu.

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'ne yükselen Eğirdir 1923 Spor Kulübü, oyuncularından teknik heyetine kadar herkesin yaptığı fedakarlıklarla 2. Lig'de başarılı olmak istiyor.

"Kuru fasulye ve pilav yeseler de en kötü otelde kalsalar da çıktılar ve oynadılar"

Başantrenör Egemen Uysal, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayal ettiği ve 2023'te kurdukları takımla kısa sürede hızlı ve güzel şekilde büyüdüklerini söyledi.

Takımı kurarken farklı kulüplerde oynamış ama ya başarılı olamamış ya barınamamış ya da sporu bırakmış genç sporcuları tekrar spora kazandırdıklarını belirten Uysal, "İyi bir takım kurduk. İkinci yılımızda 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdik. 2. Lig'e çıkarken sadece 64 bin liramız vardı hatta 'Nasıl olacak' diye düşündük ama çocuklarımızın hepsi fedakar çocuklar. Kuru fasulye ve pilav yeseler de en kötü otelde kalsalar da çıktılar ve oynadılar. Maçlarını kazandılar ve bu başarıyı hak ettiler." dedi.

Uysal, başarıyı zor olmasına rağmen düşük bir bütçeyle yakaladıklarını dile getirdi.

Uysal, Isparta'da voleybol adına güzel ilerlemeler olacağına inandığını vurgulayarak maddi manevi desteğini esirgemeyen sporcuların ailesine, sponsorlara ve kulübün antrenörlerine teşekkür etti.

"Kolay bir süreç değildi"

Takım kaptanı Sefa Özkan da kulübün temel amaçlarından birinin, Isparta adına voleybol oynayamayan sporcuları toplayarak bir araya getirmek olduğunu vurguladı.

İlk senelerinde şansızlık yaşadıklarını ifade eden Özkan, "İkinci senemizde 2. Lig'e yükselebildik. Kolay bir süreç değildi. Kulüp başantrenörümüz Egemen Uysal, maddi ve manevi destekleri bularak bizleri buralara getirdi." ifadelerini kullandı.