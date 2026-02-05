Haberler

Yunanistan'ın Egina Adası'ndaki şebeke arızası nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır su kullanıma uygun değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Egina Adası'nda şebeke arızası nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır suyun kullanıma uygun olmadığı bildirildi. Depolardaki suyun tükenmesinin ardından belediyeye ait sondaj kuyularından sağlanan suyun kalitesi şikayetlere neden oldu.

Yunanistan'ın Attika bölgesine bağlı Egina Adası'ndaki şebeke arızası sebebiyle yaklaşık 1,5 aydır suyun kullanım için uygun olmadığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde Ada'yı 2022 başında ana karadaki şebekeye bağlayan deniz altı boru hattında 17 Aralık'ta meydana gelen arızanın ardından su sıkıntısının başladığı belirtildi.

Depolardaki suyun 20 Aralık'ta tükenmesi üzerine belediyeye ait sondaj kuyularından sağlanan suyun kullanılmaya başlandığı ancak kalitesine ilişkin çok sayıda şikayetin yapıldığı kaydedildi.

Attika Bölge Yönetimi'nin kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinde bazı mikrobiyolojik parametrelerin sınır değerleri aştığı ve klor seviyesinin alt sınırın altında kaldığının tespit edildiği belirtilen haberlerde, bazı sakinlerin ciltte döküntü ve göz rahatsızlıkları yaşadıkları, ayrıca mide ve bağırsak şikayetlerinin görüldüğünü dile getirdikleri aktarıldı.

Öte yandan Attika Bölge Yönetimi'nin ücretsiz dağıtılmak üzere Ada'ya 60 bin şişe içme suyu gönderdiği, geçici çözüm olarak tankerlerle de su taşındığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"