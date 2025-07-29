Eğimli Kamyon Trafikte Tehlike Saçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun kasasının sağa eğimli bir şekilde trafikte seyrettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Diğer sürücüleri tedirgin eden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun kasasının sağa eğimli şekilde trafikte seyrettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
İnegöl-Alanyurt kara yolunda dün akşam saatlerinde 81 ABY 484 plakalı kamyon, kasası sağa eğimli şekilde trafikte seyretti. Kamyonun görüntüsü, trafikteki diğer sürücülerin tedirgin etti. Arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel