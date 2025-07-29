Eğimli Kamyon Trafikte Tehlike Saçtı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun kasasının sağa eğimli şekilde trafikte seyrettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İnegöl-Alanyurt kara yolunda dün akşam saatlerinde 81 ABY 484 plakalı kamyon, kasası sağa eğimli şekilde trafikte seyretti. Kamyonun görüntüsü, trafikteki diğer sürücülerin tedirgin etti. Arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.