Eğil'de Yaban Domuzu Sürüsü Tarlada Görüntülendi

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ormanlık alandan çıkarak tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde ormanlık alandan çıkıp tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eğil ilçesi kırsal Baysu Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlaya giden vatandaşlar, tepede yaban domuzu sürüsünü fark etti. Ağaçların olduğu alandan çıkıp tarlanın içinden geçen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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