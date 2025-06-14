Eğil'de Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 'Doğanın kalbinde, kadrajını Eğil'e çevir' temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmaya 20-24 Haziran tarihleri arasında başvurular alınacak ve ödül töreni 25 Haziran'da yapılacak.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Doğanın kalbinde, kadrajını Eğil'e çevir" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20-24 Haziran'da başvuruların alınacağı yarışmanın ödül töreni 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Fotoğrafların yalnızca ilçe sınırları içinde ve belirtilen tarih aralığında çekilmiş olması gereken yarışmada kamp yapmak isteyen yarışmacılar için kamp alanı belirlenecek.

Toplam 101 bin lira ödül verilecek yarışmaya www.egilegel.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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