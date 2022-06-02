Egeli akademisyen Kanlıoğlu, bir yılda 27 uluslararası ödül aldı - Haberler

Daha önce pek çok uluslararası yarışmadan ödülle dönen başarılı akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu eserleri ile büyülemeye devam ediyor.Dr. Öğretim Üyesi Kanlıoğlu, 2022 yılı içinde 5 Altın, 5 Gümüş, 3 Bronz, 14 Mansiyon ödülü ile toplam 27 uluslararası ödül sayısına ulaştı. Ayrıca Dr. Öğretim Üyesi Kanlıoğlu'nun 2022 yılı içinde uluslararası fotoğraf yarışmalarında 119 sergilemesi bulunuyor.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, başarılı akademisyen fotoğraf sanatçısı Kanlıoğlu'nu makamında ağırlayarak "Teşekkür Belgesi" verdi. Dekan Prof. Dr. Gültekin, " Hocamız katılığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda çektiği büyülü fotoğraflar ile adete ödüle doymuyor. Kendisini fakültemizi ve üniversitemizi böylesi gurur verici şekilde temsil ettiği için tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Kanlıoğlu, Nicosia Photographic Society (NPS) tarafından organize edilen "2nd OZTAN ÖZATAY Memorial Awards 2022 Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda 35 ülkeden 194 yarışmacının 774 eseriyle yarıştığı siyah-beyaz dalda "NPS Gold Altın Madalya", 197 yarışmacının 784 eseriyle yarıştığı renkli serbest kategoride "NPS eHM (PDF)" mansiyon ödülü alarak tüm kategorilerde toplam 4 sergileme kazandı.

Kanlıoğlu ayrıca, Karadağ Photo clup Olcinium tarafından organize edilen "Photo GRAFIS 2022 Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda51 ülkeden 125 sanatçının 500 eseriyle yarıştığı Foto Muhabirliği kategorisinde "FIAP Gold Altın Madalya", 149 sanatçının 599 eseriyle yarıştığı insan kategorisinde "FIAP Blue Ribbon" mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Ödüllerde dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kanlıoğlu, " Ege Üniversitesi'ni ve İletişim Fakültesini uluslararası alanda başarı ile temsil edebiliyor olmanın onurunu ve gururunu taşıyorum, hedefim bu başarıların daha da artarak devamını getirebilmek" diye konuştu.

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