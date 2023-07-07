Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı G.R.'ye Tehdit Davası Açıldı
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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği geçmiş dönem başkanlarından G.R. hakkında çalışanı Z.K.'ye karşı 'tehdit' suçundan bir dava daha açıldı.
İZMİR'de, çalışanı Z.K.'ye (45) karşı 'basit cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlarından toplam 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) geçmiş dönem başkanlarından G.R. (74) hakkında aynı şikayetçiye karşı 'tehdit' suçundan bir dava daha açıldı. Duruşmada G.R., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, Z.K. ise şikayetini yineledi.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği geçmiş dönem başkanlarından G.R. hakkında eski çalışanı olan Z.K., kendisine cinsel saldırı, cinsel taciz ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle avukatı Çiler Nazife Koşar aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, savcı, G.R. için 'zincirleme basit cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'zincirleme cinsel taciz' suçlarından toplam 45 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. G.R.'nin bu suçlardan yargılanmasına devam edilirken, hakkında bir de 'tehdit' davası açıldı.'2 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR'Hazırlanan iddianamede şüphelinin, şikayetçiye yönelik, "Sen kimsin? Haddini bil. Sen kendini ne zannediyorsun? Seni doğduğuna pişman ederim. Ben çok güçlüyüm. Emniyette de adliyede de çok çevrem var, sen zararlı çıkarsın" sözleriyle tehdit ettiği yer aldı. Şüpheli G.R.'nin, tanık Ö.Y.'nin yanında Z.K.'ye "Z.K. kim oluyor? Söyleyin akıllı olsun. Onu vururum. Onu da kardeşini de öldürteceğim. Siz de aklınızı başınıza alın" dediğine de iddianamede yer verildi. G.R.'nin alınan savunmasında müştekiyi tehdit etmediğini ifade ettiği ancak müşteki ve tanık beyanlarıyla tüm evrak içeriğinden, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığının altı çizildi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, G.R. hakkında 'tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis isteminde bulundu. İddianame, 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.'SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ'G.R.'nin yargılanmasına dün başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık G.R., şikayetçi Z.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan G.R., hakkındaki suçlamaları reddedip; Z.K.'yi tehdit etmediğini söyledi. Z.K. ise tehdit edildiğini yineledi. Duruşmada söz alan Z.K.'nin avukatı Çiler Nazife Koşar, "Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.Sanık G.R.'nin avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verilip, duruşma ertelendi.