Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı G.R.'ye Tehdit Davası Açıldı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği geçmiş dönem başkanlarından G.R. hakkında çalışanı Z.K.'ye karşı 'tehdit' suçundan bir dava daha açıldı.

İZMİR'de, çalışanı Z.K.'ye (45) karşı 'basit cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlarından toplam 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) geçmiş dönem başkanlarından G.R. (74) hakkında aynı şikayetçiye karşı 'tehdit' suçundan bir dava daha açıldı. Duruşmada G.R., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, Z.K. ise şikayetini yineledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği geçmiş dönem başkanlarından G.R. hakkında eski çalışanı olan Z.K., kendisine cinsel saldırı, cinsel taciz ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle avukatı Çiler Nazife Koşar aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, savcı, G.R. için 'zincirleme basit cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'zincirleme cinsel taciz' suçlarından toplam 45 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. G.R.'nin bu suçlardan yargılanmasına devam edilirken, hakkında bir de 'tehdit' davası açıldı.