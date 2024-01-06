Ege ve Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Ege'nin batısında, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kıyı Ege'den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren de Ege'nin batısı ve Marmara'nın batısı, zamanla Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.