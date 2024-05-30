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Ege ve İç Anadolu Bölgesinde Kuvvetli Sağanak Uyarısı

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Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Konya çevrelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ege ve İç Anadolu Bölgesinin iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batısında ve kuzeyinde bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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