Ege ve İç Anadolu Bölgesinde Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Ege ve İç Anadolu Bölgesinin iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batısında ve kuzeyinde bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.