Haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın kuvvetli fırtına beklediğini duyurdu. Rüzgarın 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın etkisinin cuma akşam saatlerinde azalması bekleniyor.

Ege ve Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren güneyden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, cuma sabah bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın akşam Hatay'ın güney kıyılarında, cuma sabahtan itibaren batısında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu

Etkileşim rekoru kıran görüntü
30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti

30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı