Ege ve Akdeniz Havalimanları Yaz Sezonunda Rekor Yolcu Taşıdı

Ege ve Akdeniz sahillerine yakın 6 havalimanı, haziran-ağustos döneminde 27,3 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdı. Antalya Havalimanı, en çok yolcu ağırlayan merkez oldu.

Ege ve Akdeniz sahillerine yakın 6 havalimanı, turizm sezonunun en hareketli döneminin yaşandığı haziran-ağustos aylarında 27,3 milyonu aşkın yolcu taşıyarak rekor kırdı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre havalimanları yaz sezonunu hareketli geçirdi.

Birçok ülkeden dış hat uçuşlarının olduğu, aynı zamanda yerli turistlerin de sıklıkla kullandığı Antalya, Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Dalaman, Çukurova ve Alanya Gazipaşa havalimanları, yaz dönemini kapsayan 3 aylık dönemde toplam 27 milyon 323 bin 236 yolcu ağırladı.

Haziran-ağustos dönemindeki yolcu sayısı rekor olarak kayıtlara geçti. Söz konusu havalimanlarını 2023'ün aynı döneminde 25 milyon 448 bin 428, geçen yıl ise 26 milyon 442 bin 703 yolcu kullanmıştı.

Yolcuların büyük kısmı Antalya'yı tercih etti

Söz konusu havalimanlarındaki toplam 27,3 milyonu aşkın yolcunun 19 milyon 990 bin 704'ünü dış hat, 7 milyon 332 bin 532'sini iç hatlarda yolculuk edenler oluşturdu.

Büyük oranı turistik amaçlarla yapılan bu seyahatlerin en çok yoğunlaştığı ulaşım merkezi ise Antalya Havalimanı oldu.

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birine hizmet veren ve birçok turistik antik kentin kesişim noktasında bulunan Antalya Havalimanı, haziran-ağustos döneminde toplam 16,6 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Antalya Havalimanı, 14,5 milyon dış hat yolcusuyla bölgedeki havalimanlarının toplam dış hat yolcularından yaklaşık 4'te 3'ünü tek başına ağırladı.

Efes Antik Kenti, Çeşme ve Kuşadası gibi turistik merkezlerin yakınındaki İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise yaz döneminde 3,9 milyonu aşkın yolcu tarafından kullanıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden Muğla'nın Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları ise 3 aylık dönemde sırasıyla 2,7 milyon ve 2,2 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Geçen yıl ağustos ayında hizmete açılan Çukurova Havalimanı da ilk yaz sezonunu hareketli geçirdi. Haziran-ağustos döneminde bu ulaşım merkezini kullanan yolcu sayısı yaklaşık 1,5 milyon olarak kayıtlara geçti.

Antalya'nın bir diğer havalimanı Alanya Gazipaşa ise aynı dönemlerde 411 bin yolcuyu ağırladı.

Yaz dönemini kapsayan haziran-ağustos döneminde söz konusu 6 havalimanındaki iç ve dış hat yolcu sayılarına ilişkin veriler şöyle:

HAVALİMANLARIİÇ HATDIŞ HATTOPLAM
Antalya2.068.32214.545.17016.613.492
Adnan Menderes2.042.6091.901.3963.944.005
Dalaman843.6701.826.2882.669.958
Milas-Bodrum1.160.1571.043.5302.203.687
Çukurova1.080.638400.4491.481.087
Alanya Gazipaşa137.136273.871411.007
TOPLAM7.332.53219.990.70427.323.236

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel
