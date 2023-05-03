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Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesinin batı kısımlarında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesinin batı kısımlarında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Uşak, Kütahya ve Denizli çevreleri ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Burdur ve Afyonkarahisar'ın batısı ile Antalya'nın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

Antalya Akdeniz Aydın Ege Güncel Haberler

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