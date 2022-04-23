Ege Üniversitesinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan sevinci yaşadı - Haberler

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Ege Üniversitesinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan sevinci yaşadı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Ege Üniversitesinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan sevinci yaşadı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yaşadı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yaşadı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, hastanesinin farklı birimlerindeki yataklı servislerinde tedavi gören çocukların da 23 Nisan sevincini yaşaması amacıyla çalışma başlatıldı.

EÜ Rektörü Yardımcısı ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, hastane başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu ve öğretim elemanları, çocuklara yaş gruplarına göre oyuncaklar dağıtıp çeşitli ikramlarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürgün, çocuk hastaların moral ve motivasyonlarını artırmaya ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

23 Nisan dolayısıyla tedavi gören çocuklara sürpriz yapmak istediklerini aktaran Gürgün, "Çok mutlu oldular ve bu mutluluğu görmek eşsiz bir duygu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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