Ege Üniversitesinde "15 Temmuz" programı

Ege Üniversitesinde (EÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ege Üniversitesinde (EÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, yerleşkedeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 15 Temmuz şehitleri anısına Kuran-ı Kerim okundu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin demokrasi ve bağımsızlık uğruna verdiği en şanlı mücadelelerinden biri olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine karşı milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve geleceğine olan bağlılığını bir kez daha ispatladığını aktaran Budak, şöyle konuştu:

"Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Omuz omuza gururla ay yıldızı savunan 251 vatandaşımızın demokrasi uğruna şehit olduğu, 2 bin 196 vatandaşımızın ise yaralandığı bu büyük mücadele, milli irademize ve şehitlerin kanından rengini alan ay yıldızlı al bayrağımıza olan bağlılığımızın destanıdır."

Konuşmanın ardından "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Program kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet Konur, Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Kutsalın İstismarına Karşı, Kutsal Değerlerimiz" başlıklı konferans verdi.

Fen Fakültesi Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda da "15 Temmuz Şehitlerimize Minnet ve Saygıyla" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.