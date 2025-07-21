Ege Üniversitesi ve Spor Toto Teşkilatı'ndan Spor Alanlarının Modernizasyonu İçin Protokol

Ege Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında üniversitenin spor alanlarının modernizasyonu ve yenilenmesini içeren iş birliği protokolü imzalandı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Salonu'nda düzenlenen törene, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Budak, üniversitede kültür, sanat ve spor alanlarına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda uluslararası standartlardaki spor altyapımızı yeni iş birliklerimiz ile güçlendiriyoruz. 'Spor Dostu Kampüs' ünvanlı, tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında, spor alanlarımızın modernizasyonu ve yenilenmesini kapsayan iş birliği protokolünü imzaladık. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, üniversitemizin sportif alanlarının fiziksel altyapılarının modernize edilmesi ve yenilenmesine yönelik destek sunacak. Yapılacak çalışmaların üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum."