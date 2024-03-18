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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kanser Hastasına Cinsel Saldırı Davasında Mahkeme Kararı

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İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan tazminat davasında verilen kararı hukuka uygun buldu.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına, erkek hemşirenin cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla, ailenin rektörlüğe açtığı tazminat davasında mahkemece verilen kararı hukuka uygun buldu.

Daire, kanser hastası kadının 2 kızı tarafından açılan tazminat davasında, İzmir 5. İdare Mahkemesinin, rektörlüğün aileye 600 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiği karara ilişkin itirazları inceledi.

Mahkeme kararında, "İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. İzmir 5. İdare Mahkemesince verilen karara karşı yapılan istinaf başvurularının reddine oy çokluğu ile karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Mahkemede karşı oy kullanan bir üye hakim ise kararında şunları kaydetti:

"Kanser hastası kadının son günlerinde bu acıyı yaşaması, kızlarının annelerinin katlanmak zorunda kaldığı olay nedeniyle duydukları acı, üzüntü, ruhsal travma, manevi boşluk göz önünde bulundurulmalıdır.

Benzeri olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı, cezalandırıcı ve her durumda zenginleşmeye yol açmayacak tutarda davacıların her biri için ayrı ayrı 250 bin lira, mirasçıları oldukları ve vefat etmeden önce bu davayı açma yönündeki idaresini beyan eden anneleri için 500 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği düşüncesiyle kabul edilen manevi tazminatın miktarı yönünden çoğunluk kararına katılmıyorum."

Olay

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla erkek hemşire E.K. 25 Mayıs 2023'te tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, hemşire E.K'nin 17 Mayıs'ta gece saatlerinde mağdura cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine, tanık ifadelerine başvurulduğu ve kamera görüntülerinin incelemeye alındığı, kayıtlarda şüphelinin baygın haldeki mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğine yer verilmişti.

İddianamede, erkek hemşire hakkında, "kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme" suçundan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde erkek hemşirenin yargılanması devam ederken, İzmir 5. İdare Mahkemesi, ailenin rektörlüğe açtığı tazminat davasında aileye 600 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş, taraflar karara itiraz etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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