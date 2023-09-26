Ege Üniversitesi, Selçuk Bayraktar'a "fahri doktora" unvanı verdi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Ege Üniversitesinde "fahri doktora" unvanı verildi.

Selçuk Bayraktar, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Mesut Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı söyleşiye katıldı.

Söyleşide öğrencilere, insansız hava araçlarının üretim süreçlerini anlatan Bayraktar, hava araçlarını "Türkiye'yi daha güçlü kılmak" ve "şehit annelerinin yüreğine su serpmek" amacıyla yaptıklarını ifade etti.

Bayraktar, söyleşide, insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" ile kısa pistli gemilere konuşlanabilen ilk SİHA olacak "Bayraktar TB3" hakkında da öğrencilere bilgi verdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TEKNOFEST ile gençlere yol gösterdiklerini dile getiren Bayraktar, gençlere, "Dosdoğru, doğru ol ve dosdoğru yoldan asla ayrılma. Bugünün yarışına değil, yarının yarışlarına odaklan. Çünkü bugün yarışlarında belki bitmiş olabilir veya iddialı olamayabilirsin. Azami gayret göster. Dosdoğru bir düsturla çalış ve hep dünyanın en iyisini yapabileceğine inan." diyerek seslendi.

Programın sonunda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite senatosu kararı doğrultusunda Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi ve cübbe giydirdi.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Şebnem Bursalı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile öğrenciler katıldı.