Ege Üniversitesi Rektörü Budak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Üniversitesi Rektörü Budak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Halil Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
Ege Üniversitesi Rektörü Budak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, kurumun İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, kurumun İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal ile görüşen Budak, toplumun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansının ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirdiğini vurgulayan Budak, "Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin sesini duyurmak için kurulan, güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamda Anadolu Ajansı'nın tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.

Ahmet Caner Baysal da Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür etti.

AA / Halil Fidan - Güncel

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Ahmet Caner, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title