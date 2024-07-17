Üye Girişi
Haberler

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Ücretlerine Yapılan Zam Protesto Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi Öğrenci Dayanışması, Ege Üniversitesi'nin Öğrenci Köyü ücretlerine yapılan yüzde 300'ün üzerindeki zamı protesto etti. Öğrenciler, maddi olarak sömürülmekten ve yapılan fahiş zamlara karşı bir açıklama beklerken muhatap bulamamaktan şikayetçi olduklarını belirtti.

(İZMİR) – Ege Üniversitesi Öğrenci Dayanışması, Ege Üniversitesi'nin Öğrenci Köyü ücretlerine yüzde 300'ün üzerinde zam yapılmasına tepki gösterdi. Öğrenciler adına konuşan Fevzi Can Gümüş "Emeğimizle kazandığımız okullarımızda maddi olarak sömürülmekten, yapılan fahiş zamlar için bir açıklama beklerken karşımızda bir muhatap bulamamaktan bıktık. Bizler müşteri değil öğrenciyiz" dedi.

Ege Üniversitesi'nin Öğrenci Köyü fiyatlarına yapılan zam öğrencilerin tepkisini çekmişti. Yaklaşık 2 bin öğrencinin barındığı 2024-2025 öğretim yılı için aylık aidatlara yüzde 300'ün üzerinde zam yapıldı. Zamla birlikte 2023-2024 öğretim yılında iki kişilik oda aidatı aylık kişi başı bin 480 liradan 6 bin liraya; üç kişilik oda aidatı ise kişi başı bin 250 liradan 5 bin liraya çıkarılmıştı.

Öğrencilerin oluşturduğu Ege Üniversitesi Dayanışması, bugün Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri önünde yapılan zammı protesto etti. Öğrenciler adına konuşan Fevzi Can Gümüş, öğrencilerin okumak ve çalışmak arasında seçim yapmaya zorlandığını, KYK burslarına yapılmayan zammın barınma haklarına yapılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Gümüş, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sene aylık aidat ücreti bin 480 lira olan Öğrenci Köyü'nde, 10 Temmuz 2024 tarihinde yapılan zamma göre önümüzdeki yılın aidat ücreti 6 bin liraya yükseltildi. Yüzde 305'i aşan bu kabul edilemez zam oranı ve yüzlerce öğrenciyi mağdur bıraktı. Yurtta kalan öğrenciler, kayıtlarını yenileyebilmek için bugün son günü olmak üzere bir hafta içinde 10 bin 520 lira ödemek zorunda bırakıldı. Senelerdir Öğrenci Köyü'ne enflasyonun üzerinde oranlarda yapılan zam oranları, öğrencilerin karşılayamayacağı miktarlara ulaştı.

Resmi Gazete'de 09 Eylül 2022 tarihinde Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği madde 37 fıkra 2: Bu yönetmelik kapsamında sunulan hizmetler karşılığında barınma hizmet ücreti alınır. Barınma hizmet ücretine dahil olan hizmetler ve bunların ücretleri, hizmet sunum taahhütnamesinde ayrı ayrı belirtilir. Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka adı altında herhangi bir ücret talep edemez. Kurumlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma ücreti hizmetini, her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirleyerek İl Müdürlüğü'ne bildirir. Barınma hizmetine yapılacak zam oranı, bir önceki öğretim yılında İl Müdürlüğü'ne bildirilen ücrete, temmuz ayında açıklanmış olan 12 aylık ortalama yurtiçi ÜFE+TÜFE/2 oranına 5 puan daha eklendiğinde bulunan orandan fazla olamaz.

"Eğitim hayatımızı sürdürmek gün geçtikçe daha da imkansızlaşıyor"

Zorluklarla kazandığımız üniversitelerimizde eğitim hayatımızı sürdürmek; yaşam pahalılığı, beslenme, güvenlik ve barınma sorunları yüzünden gün geçtikçe daha da imkansızlaşıyor. Her yıl birçok sıra arkadaşımızın maddi imkansızlıklardan dolayı okuduğu şehri terk etmek, okulu dondurmak veya bırakmak zorunda olduğunu, zor şartlarda çalışırken okuldan uzaklaşmak zorunda olduğunu biliyoruz. Öğrenciler olarak gerçekliğimiz bu durumken bize yardımcı olma iddiasıyla kurulmuş bir okul yurdunun bizlerden bu miktarları istemesi; öğrencilerin umursanmadığının ve kardan başka bir amaç güdülmediğinin en büyük kanıtıdır.

"KYK burslarımıza yapılmayan zammın barınma hakkımıza yapılmasını kabul etmiyoruz"

Ekonomik sıkıntıların giderek yükseldiği şartlarda aileler çocuklarını okutabilmek için her imkanlarını zorlarken, öğrenciler geçinebilmek için okul ve işi bir arada idare etmeye çalışırken, yapılan bu zam, onlarca öğrencinin eğitim hakkını ellerinden almakla eşdeğerdir. KYK burslarımıza, maaşlarımıza yapılmayan zammın barınma hakkımıza yapılmasını kabul etmiyoruz. Emeğimizle kazandığımız okullarımızda maddi olarak sömürülmekten, yapılan fahiş zamlar için bir açıklama beklerken karşımızda bir muhatap bulamamaktan bıktık. Bizler müşteri değil öğrenciyiz. Ege Üniversitesi öğrencileri olarak bize yaşatılan bu mağduriyete geçit vermeyeceğiz. Zamların geri alınmasını, yönetmeliğe uygun bir orana düşürülmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ege Üniversitesi Zam Eğitim Güncel Haberler

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler 17-18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı? Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak? Assos'ta gezilecek en güzel yerler neresi? Assos'ta denize girilir mi? Assos bir günde gezilir mi?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title